Известный журналист опроверг информацию об интересе Ромы к Мудрику

Один из ведущих программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский прокомментировал слухи об интересе римской “Ромы” к молодому таланту донецкого “Шахтера” Михаилу Мудрику.

«По нашей информации, про Мудрика – это фейк. Об этом речи вообще не идет. По Коваленко интерес, возможно, и есть, но не на уровне конкретного предложения.

Наши источники в Италии говорят, что там сейчас вообще не до покупок и не до футбола. Тем более, это «Рома», которая еще в прошлом сезоне имела какой-то лимит по приобретениям. Позиции Фонсеки не настолько прочны, чтобы рекомендовать такие стремные трансферы.

Напомним, ранее сообщалось, что инициатором приглашения Мудрика и Коваленко выступает главный тренер “Ромы” Паулу Фонсека, который знакомый с игроками по работе в “Шахтере”.