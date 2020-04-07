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Футбол

Караваев: После перехода в “Динамо” пытался понять, что от меня требуют

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Динамо” Александр Караваев рассказал о том, как проходил процесс адаптации в киевской команде. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Это элементарный время притирки в команде. Надо понять, что требуют в команде, как устроен клуб, какие цели и задачи.

Так получилось, что у нас сменился тренер по ходу сезона. Ты сначала привыкаешь к одному тренеру, проходишь сборы. Так получилось, что поменяли, пришел второй тренер. Теперь с новым тренером нужно все заново понимать.

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Плюс надо понимать еще свою роль в команде, что от тебя требуют, что нужно выполнять. Это элементарная притирка, адаптация, ознакомление”, – сказал Караваев в интервью программе “Трендець”

Напомним, Караваев перешел в “Динамо” в 2019 году из “Зари”. Сумма трансфера составила 1 млн. евро.

Источник: sportanalytic.com
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