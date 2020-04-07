Коноплянка сказал, за какой клуб АПЛ болеет

Хавбек “Шахтера” Евгений Коноплянка следит за чемпионатом Англии. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Болею за Зинченко. Когда Зины не было в “Сити”, то, конечно, “Ливерпуль”. Когда я был с ними на связи, они приезжали, оставили очень положительное впечатление. После этого начал еще сильнее за них болеть.

Они человечны. Боролись за то, чтобы сделать мой трансфер. Респект им. Это невероятные эмоции. Я был уже одной ногой и мыслями там. Поэтому за эту команду болею. Она мне всегда импонировала. Правда, когда Зина перешел, то теперь “Сити”, – сказал Коноплянка в Інстаграмі УАФ.