Кравец исключает вариант возвращения в Динамо

Бывший нападающий киевского “Динамо” Артем Кравец оценил вероятность своего возвращения в родную команду.

Несмотря на желание вновь одеть футболку столичного клуба, по мнению игрока, шансов у него не много, в первую очередь из-за его возраста.

Этот вопрос надо обсуждать, когда он будет в теме. Думаю, такой темы уже не возникнет. Когда уходил, я понимал, что в «Динамо» и Европе есть такое мнение, что после 31-32 лет футболиста потихоньку начинают списывать.

Сейчас мне будет 31, в «Динамо» есть достаточно молодых нападающих. Этот вопрос неактуален

Напомним, сейчас Артем Кравец является игроком “Кайсериспора”, причем является игроком стартового состава.