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Футбол

Ливерпуль сразится с Реалом за таланта Лилля

Андрей ОгородникНет комментариев
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Бубакари Сумаре

Нешуточная борьба обещает развернуться летом за молодого таланта французского “Лилля” Бубакари Сумаре.

По информации Sport, сразу несколько европейских ТОП-клубов активно интересуются 21-летним полузащитником “догов”. Фаворитами в борьбе за игрока называют мадридский “Реал” и мерсисайдский “Ливерпуль”, который готовы заплатить “Лиллю” около 40 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне на счету Бубакари Сумаре 30 матчей в составе “Лилля” во всех турнирах. Ранее к игроку приписывали интерес лондонского “Челси”, а также “Ньюкасла”.

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Тэги: Бубакари СумареЛиверпульРеал
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