Ливерпуль сразится с Реалом за таланта Лилля

Нешуточная борьба обещает развернуться летом за молодого таланта французского “Лилля” Бубакари Сумаре.

По информации Sport, сразу несколько европейских ТОП-клубов активно интересуются 21-летним полузащитником “догов”. Фаворитами в борьбе за игрока называют мадридский “Реал” и мерсисайдский “Ливерпуль”, который готовы заплатить “Лиллю” около 40 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне на счету Бубакари Сумаре 30 матчей в составе “Лилля” во всех турнирах. Ранее к игроку приписывали интерес лондонского “Челси”, а также “Ньюкасла”.