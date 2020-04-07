Вторник, 7 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНападающий сборной Украины практически залечил травму
Футбол

Нападающий сборной Украины практически залечил травму

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинский нападающий “Гента” Роман Яремчук почти полностью восстановился после травмы. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал его одноклубник Роман Безус.

“Яремчук практически каждый день ездит на базу. Там занимается. Он практически восстановился. Но пока групповых тренировок нет, он не приступал еще. А индивидуально он делает ту же работу, что и мы”, – сказал Безус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агент: В Европе продолжают интересоваться украинцами.

Читайте также:  Вацко: Трансфер Мораеса - большое счастье "Шахтера"

Напомним, в январе Яремчуку сделали операцию на ахіллі.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Караваев: После перехода в “Динамо” пытался понять, что от меня требуют

Звезды украинского футбола просят фанов оставаться дома (ВИДЕО)

УПЛ осталась без президента

Клуб УПЛ планирует сборы во время карантина

Официально. “Динамо” продлило карантин еще на 3 недели

Закрыть