Нападающий сборной Украины практически залечил травму

Украинский нападающий “Гента” Роман Яремчук почти полностью восстановился после травмы. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал его одноклубник Роман Безус.

“Яремчук практически каждый день ездит на базу. Там занимается. Он практически восстановился. Но пока групповых тренировок нет, он не приступал еще. А индивидуально он делает ту же работу, что и мы”, – сказал Безус.

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Напомним, в январе Яремчуку сделали операцию на ахіллі.