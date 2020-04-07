Наполи готово предложить Гаттузо новый контракт

Несмотря на провальный старт работы Дженнаро Гаттузо во главе неаполитанского “Наполи”, последние результаты команды убедили руководство клуба в необходимости предложить 42-летнему специалисту новый контракт.

Как сообщает Calciomercato.com, владелец клуба Аурелио Де Лаурентис доволен, как прогрессирует его команда под руководством нового тренера. В ближайшее время должна состоятся встреча на которой стороны обсудят новый контракт, действующее соглашение, к слову, истекает летом 2021 года.

Отметим, во главе “Наполи” Дженнаро Гаттузо провел 15 матчей, в которых команда потерпела пять поражений и раз сыграла вничью. Примечательно, что за последние девять матчей команда одержала семь побед.