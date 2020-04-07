Наставник “Карпат” сказал, когда может восстановиться УПЛ

Главный тренер “Карпат” Роман Санжар считает, что украинский чемпионат возобновится не раньше лета. Сообщает сайт EURO.com.ua

“По самым оптимистичным данным чемпионат возобновится через 2 месяца.

Поэтому сильно форсировать события и держать уровень подготовки ребят на каком-то уровне не имеет смысла. Слишком много времени “, – сказал Санжар.

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Напомним, за пандемии коронавирус УАФ приостановила все футбольные футбольные соревнования в Украине на неопределенный срок.