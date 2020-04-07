Пятов пожаловался на тренировки Луческу

Страж ворот донецкого «Шахтера» Андрей Пятов отметил, что у Мирчи Луческу очень тяжелые тренировки.

По его словам, у Мистера были хорошие тренировочные занятия.

«После месяца отпуска собираемся, он смотрит, кто работал, а кто нет. И ты целую неделю просто бегаешь без мячей. Но это не куперы, которые заставляли прежде [бегать]. Обычная беговая работа вокруг поля, с изменением ритма, проще говоря – фартлек», – приводит слова Пятова «Футбол 24».

Также он отметил, что в команде такие игроки, которые тянули весь коллектив за собой.

«К счастью, мы, вратари, начали свою банду формировать. Где-то немного отставали, где-то хитрили. Ни один голкипер не любит бегать. Затем был Фонсека, сейчас – Каштру. После Мистера у них гораздо легче», – добавил Пятов.