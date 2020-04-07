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Футбол

Рюшту Речбер излечился от коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Рюшту Речбер

Легенда турецкого футбола Рюшту Речбер, у которого ранее был диагностированный коронавирус, полностью излечился от болезни. Хорошую новость о бывшем вратаре сборной Турции сообщил его жена Ишил.

«Моего мужа выписали из больницы после 11 дней сложного периода».

Напомним, ранее сообщалось, что Рюшту Речбер находился в критическом состоянии. Бывший вратарь является рекордсменом сборной Турции по количеству сыгранных матчей за главную команду страны.

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Из-за коронавируса из жизни ушло свыше 70 тысяч человек.

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Тэги: коронавирусРюшту РечберФатих Терим
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