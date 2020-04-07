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Футбол

Заховайло: “Динамо” надо удержать Цыганкова и Миколенко

Евгений НикитюкНет комментариев
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Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло посоветовал “Динамо” сохранить главных талантов. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я уверен, что Виктору Цыганкову и Виталий Миколенко не время идти.

Причина первая – они нужны ДК. Наиграть новых исполнителей на их позиции непросто. Рынок ограничен, и конкурентоспособных почти нет. Можно перечислять много имен, но это все теория. “Динамо” – сложная команда, и не всем дано в ней адаптироваться. Не все готовы играть под психологическим давлением плюс специфика тренировочного процесса, и тренерский подход к игрокам очень жесткий.

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Причина вторая – их трансферная стоимость на сегодня. Их трансферные стоимость не соответствует амбициям президента. И это обосновано. С УПЛ продать игрока за хорошие деньги нереально. Чтобы сделка была выгодна для клуба, нужно чтобы они сыграли в ЛЧ хотя бы 20 матчей в основной стадии. Игры за сборную идут в зачет, но нужно их светить в финальной стадии турнира. А это лотерея”, – говорит Заховайло.

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Источник: sportanalytic.com
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