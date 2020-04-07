Среда, 8 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЗаховайло: Игра Скрипника – не ноу-хау
Футбол

Заховайло: Игра Скрипника – не ноу-хау

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло сказал, мог бы тренер “Зари” Виктор Скрипник возглавить “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Тренировать “Зарю” и Д, – это разные вещи (как говорят в Одессе).

Структура его игры не нова, и я не вижу в ней конкретно его ноу-хау. Хотя он хороший парень, да и специалист для “Зари” он шикарный. В “Динамо” сейчас Михайличенко… И я желаю ему побед”, – написал Заховайло в Фейсбук.

Читайте также:  Президент ПФЛ: Даже команды Первой лиги уже не боятся "Динамо"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скрипник сказал, хочет ли “Заря” доигрывать сезон

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Заховайло: “Динамо” надо удержать Цыганкова и Миколенко

Гримм сказал, кто должен заменить его в УПЛ

Артем Кравец оценил тренерские качества Реброва

Жена украинского футболиста хочет, чтобы ее муж играл в Барселоне

Пятов пожаловался на тренировки Луческу

Закрыть