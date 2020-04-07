Заховайло: Игра Скрипника – не ноу-хау

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло сказал, мог бы тренер “Зари” Виктор Скрипник возглавить “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Тренировать “Зарю” и Д, – это разные вещи (как говорят в Одессе).

Структура его игры не нова, и я не вижу в ней конкретно его ноу-хау. Хотя он хороший парень, да и специалист для “Зари” он шикарный. В “Динамо” сейчас Михайличенко… И я желаю ему побед”, – написал Заховайло в Фейсбук.

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