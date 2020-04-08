Алиев расстроен тем, как играет Динамо

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев заявил, что в столичном клубе сейчас кризис.

По словам экс-игрока, ему сложно сказать, в чем проблема в команде.

«Мне пока тяжело что-то сказать. Где-то, возможно, кризис коснулся, где-то – что-нибудь еще. Я не знаю», – приводит слова Алиева инстаграм московского «Черноморца».

Также он добавил, что ему не нравится тот футбол, который показывает клуб.

«Одно могу сказать – игра «Динамо» на данный момент мне вообще не нравится. Это мое личное мнение, не в обиду ребятам», – сказал Алиев.