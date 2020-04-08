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Футбол

Байер подписал вратаря молодежной сборной Германии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Леннарт Грилл

Леверкузенский “Байер” в ближайшее время пополнит свой состав одним из самых перспективных вратарей Германии Леннартом Гриллем.

Как сообщает официальный сайт “аптекарей”, переговоры по переходу вратаря “Кайзерслаутерна” уже завершены. 21-летний футболист пополнит их ряды в следующем сезоне. Сумма компенсации за игрока не разглашается.

Отметим, Леннарт Грилл вместе с “Кайзерслаутерном” выступает в третьей по силе лиге Германии, что не мешает игроку вызываться в молодежную сборную Германии. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 27 матчах за свой клуб, в которых пропустил 45 мячей, шесть раз он завершил поединок на ноль.

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Тэги: БайерКайзерслаутернЛеннарт Грилл
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