Байер подписал вратаря молодежной сборной Германии

Леверкузенский “Байер” в ближайшее время пополнит свой состав одним из самых перспективных вратарей Германии Леннартом Гриллем.

Как сообщает официальный сайт “аптекарей”, переговоры по переходу вратаря “Кайзерслаутерна” уже завершены. 21-летний футболист пополнит их ряды в следующем сезоне. Сумма компенсации за игрока не разглашается.

Отметим, Леннарт Грилл вместе с “Кайзерслаутерном” выступает в третьей по силе лиге Германии, что не мешает игроку вызываться в молодежную сборную Германии. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 27 матчах за свой клуб, в которых пропустил 45 мячей, шесть раз он завершил поединок на ноль.