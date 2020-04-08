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Футбол

Барселона нацелилась на экс-звезду Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виллиан

Бывший футболист донецкого “Шахтера” Виллиан, который провел блестящий период карьеру в лондонском “Челси”, в скором времени может стать игроком каталонской “Барселоны”.

Как сообщает Sport.es, в ближайшее время сине-гранатовые попытаются договорится с агентами игрока по переходу его в клуб летом. Его контракт с “Челси” подходит к завершению, что позволяет испанскому гранду заполучить его в свои ряды бесплатно.

Стоить отметить, что “Барселона” не единственный клуб, который желает заполучить Виллиана. Ранее к игроку приписывали интерес туринского “Ювентуса”, который также уже контактировал с окружением игрока.

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Тэги: БарселонаВиллианЧелсиШахтер
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