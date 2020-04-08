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Футбол

Экс-“динамовец”: Украина способна обыграть даже Бразилию

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший хавбек “Динамо” и сборной Украины Сергей Рыбалка оценил силу нашей национальной команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сейчас у меня мысли восстановиться после травмы. Я даже не загадываю о Евро. Хочется просто вернуться на поле, потому что последние полгода без футбола у меня уже крыша едет. Мне сейчас бы вернуться на поле, вернуть свои кондиции. Мне бы хотелось, чтобы на меня обратили внимание. Хотелось бы, конечно, и в сборную попасть.

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Я никогда не прятался от мяча, а тот футбол, который сейчас показывает Украина, мне напоминает игру “Динамо” в первые два года под руководством Реброва. Сама структура, то, как перемещаются, как опорник движется, как фланговые игроки смещаются в центр. Я вижу тот футбол, который показывало “Динамо” за Реброва

Те, кто видел Украину в отборочном турнире, не будут говорить, что мы только лупим по ногам и играем в “бей-беги”. У команды хорошо поставленная структура. Я играл с Робинью и говорил ему, что сейчас Украина, наверное, и сборную Бразилии обыграет. Шутили так”, – объясняет Рыбак в программе “Бомбардир”.

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Источник: sportanalytic.com
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