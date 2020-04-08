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Футбол

Эксперт: Тимчик будет в сборной, если будет играть за “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Журналист Виктор Вацко рассказал о перспективах защитника “Зари” Александра Тимчика в национальной команде. Сообщает сайт EURO.com.ua

“На его позиции играют Караваев и Болбат. У Тимчика есть шансы.

Но получить свой шанс, еще больше шансов, в сборной он сможет, когда вернется в киевское “Динамо”. И выиграет конкуренцию в “Динамо”, – уверен Вацко в выпуске “Цыганык LIVE”.

Напомним, Тимчик принадлежит киевскому клубу, а за “черно-белых” выступает на правах аренды до лета.

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Источник: sportanalytic.com
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