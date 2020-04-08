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Источник: “Рома” не ведет Мудрика

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ведущий шоу “ТаТоТаке” Михаил Спиваковский прокомментировал слухи об интересе “Ромы” к игрокам “Шахтера” Михаила Мудрика и Виктора Коваленко. Сообщает сайт EURO.com.ua

“По нашей информации, о Мудрика – это фейк. Об этом речи вообще не идет. В отношении Коваленко интерес, возможно, и есть, но не на уровне конкретного предложения.

Наши источники в Италии говорят, что там сейчас вообще не до покупок и не до футбола. Тем более, это “Рома”, которая еще в прошлом сезоне был какой-то лимит на приобретение. Позиции Фонсеки не так прочны, чтобы рекомендовать настолько стремные трансферы.

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По Коваленку были предложения, когда он здорово сыграл на ЧМ U-20 в 2015 году и Луческу встроил его в состав “Шахтера”, который дошел до полуфинала Лиги Европы. На Коваленко был спрос”, – говорит Спиваковский.

Источник: sportanalytic.com
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