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Футбол

Коноплянка: Интересно сыграть с женской сборной Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Шахтера” Евгений Коноплянка готов выйти на поле против команды женщин. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не смотрел женский футбол вживую, но видел в Youtube видео самых жестких моментах. Интересно, насколько девушки могут быть жесткими даже по сравнению с нами. Они, по сути, ничем не уступают.

Я хотел бы посмотреть вживую, тем более сыграть. Сыграть с нашей женской сборной – было бы очень интересно. Только один момент – мы будем бегать только боком, чтобы уравнять шансы. Как крабики. У каждого клуба будет женская команда – это супер”, – сказал Коноплянка в Інстаграмі УАФ.

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Источник: sportanalytic.com
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