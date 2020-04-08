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Футбол

Легенда Тоттенхэма и сборной Англии госпитализирована в больницу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джимми Гривз

Один из лучших форвардов в истории английского футбола Джимми Гривз вчера был госпитализирован в одну из больниц Англии, причина, которая спровоцировала госпитализацию не сообщается, так, как и связано ли это с коронавирусом.

Отметим, Джимми Гривз был в составе сборной Англии на чемпионате мира 1966 года, когда сборная единственный раз в своей истории стала чемпионом. Шесть раз экс-форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, также он является рекордсменом лондонского “Тоттенхэма” по количеству забитых голов.

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Пять лет назад Джимми Гривз уже был госпитализированный, тогда у него был обнаружен инсульт. Сейчас известнейшем в прошлом форварду 80 лет.

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Тэги: Джимми ГривзкоронавирусТоттенхэм
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