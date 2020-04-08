Легионер “Зари”: Решил учить русский язык, а не украинский

Немецкий защитник “Зари” Джоэль Абу-Ханна высказался об адаптации в Украине. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Пока мой русский язык не на том уровне, чтобы давать свободно интервью. Но я спокойно могу выйти в город, кафе, ресторан или супермаркет. Для меня это уже не проблема. Также могу поддержать небольшой разговор. Однако в 2020 году у меня еще не было возможности работать с учителем. Сначала были сборы, тогда моя травма, а теперь карантин. Снова хочу возобновить уроки, но пока это невозможно. Когда все это закончится, то снова возьмусь за изучение русского. Важно знать язык страны, в которой ты живешь и работаешь. Я знаю, что главный язык в Украине – украинский. Но большинство людей в Запорожье и в этом регионе разговаривают на русском. Так же и в команде. Поэтому я решил учить именно этот язык. Если бы я выучил украинский, то не смог бы со всеми общаться.

– Что лучше – ваша российская или немецкая Юрченко?

– Его немецкий. Но надо учесть, что он играл в Германии четыре года. Дайте мне немного больше времени, и тогда я выйду на новый уровень. Юрченко довольно хорошо общается на немецком. Мы можем поговорить с ним на серьезные и глубокие темы. Если у меня какие-то проблемы, то я могу обсудить их с Владленом родном для меня языке. А в Андрея Циганікса немецкий даже лучше, чем в Юрченко. Я жил с ним четыре года в одном доме в Германии, когда мы оба были в “Байере”. Скрипник во время тренировок на русском. Сейчас я уже понимаю все, что он говорит. Но когда у нас идет личная беседа или он хочет мне что-то объяснить, то обращается ко мне на немецком. Думаю, в будущем мы сможем говорить по-русски, – сказал Абу-Ханна.