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Футбол

Левен Курзава летом перейдет в Барселону

Андрей ОгородникНет комментариев
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Левен Курзава

Защитник сборной Франции и парижского “ПСЖ” Левен Курзава продолжит свою карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Sport.es, 27-летний защитник дал предварительное согласие на переход в каталонский гранд. Его контракт с “ПСЖ” истекает этим летом, что позволит “Барселоне” подписать защитника в свои ряды бесплатно.

Отметим, в нынешнем сезоне Левен Курзава не имел регулярной игровой практики в составе “ПСЖ”, защитник сыграл лишь в 14 матчах. Ранее сообщалось, что планы на французского футболиста имеет также лондонский “Арсенал”.

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Тэги: БарселонаЛевен КурзаваПСЖ
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