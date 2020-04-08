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Футбол

Манчестер Юнайтед подписал 16-летнего вратаря из Чехии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Радек Витек

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает работать на перспективу.

Очередным юным талантом, которого «красные дьяволы» приобрели с прицелом на будущее стал 16-летний вратарь чешской «Сигмы» Радек Витек. Условия сделки не разглашаются. Известно, что «Манчестер Юнайтед» договорился о переходе юного футболиста ещё в январе, но лишь сейчас сумел оформить последние нюансы сделки.

Отметим, Радек Витек несмотря на юный возраст выступает за команды «Сигмы» U-19, причем является основным вратарем. Примечательно, что для клуба с Оломоуца не впервой продавать юных вратарей в Англию, десть лет назад в «Челси» перешел Томаш Калас, который правда в составе «аристократов» не заиграл.

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