Милан готов расщедриться на трансфер Лукаса Торрейры

Одним из первых новичков итальянского “Милана” во время летнего трансферного окна может стать полузащитник сборной Уругвая и лондонского “Арсенала” Лукас Торрейра.

По информации Sky Sports кандидатура уругвайского футболиста является одной из приоритетных для миланского клуба. Чтобы убедить “Арсенал” отпустить игрока боссы “россонери” готовы пожертвовать суммой в размере 35 миллионов фунтов. Примечательно, что зимой также ходили слухи об интересе “Милана” к Торрейре.

В нынешнем сезоне на счету Лукаса Торрейры 33 матча в составе “Арсенала” во всех турнирах, два гола и одна результативная передача.