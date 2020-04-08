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Футбол

Милан готов расщедриться на трансфер Лукаса Торрейры

Андрей ОгородникНет комментариев
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Лукас Торрейра

Одним из первых новичков итальянского “Милана” во время летнего трансферного окна может стать полузащитник сборной Уругвая и лондонского “Арсенала” Лукас Торрейра.

По информации Sky Sports кандидатура уругвайского футболиста является одной из приоритетных для миланского клуба. Чтобы убедить “Арсенал” отпустить игрока боссы “россонери” готовы пожертвовать суммой в размере 35 миллионов фунтов. Примечательно, что зимой также ходили слухи об интересе “Милана” к Торрейре.

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В нынешнем сезоне на счету Лукаса Торрейры 33 матча в составе “Арсенала” во всех турнирах, два гола и одна результативная передача.

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Тэги: АрсеналЛукас ТоррейраМилан
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