МЮ начал переговоры по Миленкович-Савичу

Английский “Манчестер Юнайтед” этим летом может подписать в свои ряды лидера сборной Сербии и римского “Лацио” Сергея Милинкович-Савича.

Как сообщает Foot Mercato, руководство “красных дьволов” уже сделало запрос по переходу сербского полузащитника. “Лацио” оценивает своего игрока в 120 миллионов евро. “Манчестер Юнайтед” рассчитывает договорится о снижении суммы компенсации.

В нынешнем сезоне в составе “Лацио” Сергей Милинкович-Савич принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил пять голов и сделал семь результативных передач. Ранее игроку приписывали интерес французского “ПСЖ”.