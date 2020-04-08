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Футбол

МЮ начал переговоры по Миленкович-Савичу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Милинкович-Савич

Английский “Манчестер Юнайтед” этим летом может подписать в свои ряды лидера сборной Сербии и римского “Лацио” Сергея Милинкович-Савича.

Как сообщает Foot Mercato, руководство “красных дьволов” уже сделало запрос по переходу сербского полузащитника. “Лацио” оценивает своего игрока в 120 миллионов евро. “Манчестер Юнайтед” рассчитывает договорится о снижении суммы компенсации.

В нынешнем сезоне в составе “Лацио” Сергей Милинкович-Савич принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил пять голов и сделал семь результативных передач. Ранее игроку приписывали интерес французского “ПСЖ”.

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Тэги: ЛациоМЮСергей Милинкович-Савич
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