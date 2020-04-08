ОСК “Металлист” готов стать госпиталем для больных

Харьковский стадион “Металлист” в случае необходимости может служить госпиталем для больных на коронавирус COVID-19. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

“Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем ОСК “Металлист”. Уже мы группой специалистов, в частности врачей, инспектировали стадион, и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть (там можно разместить большое количество людей), сделать такой госпиталь”, – сказал Кучер.

Напомним, арену в этом сезоне использовали “Шахтер” и “Металлист 1925”.

Кроме того, для борьбы с пандемией в Харьковской области планируют использовать и тренировочную базу “Металлист” в поселке Высокий, где можно разместить большое количество людей.