Севилья на 70% урезала зарплаты своим игрокам и персоналу

Ещё один испанский гранд в свете карантина и грядущих больших финансовых потерь вынужден идти на непопулярные меры.

Следом за каталонской “Барселоной”, которая урезала зарплаты своим игрокам на 70%, о снижении оклада заявила также “Севилья”, о чем вещает официальный сайт клуба. Руководство андалузского клуба сумело достигнуть договоренности о снижении зарплаты игрокам, тренерам и персоналу на 70%. Полный оклад продолжат получать лишь те работники, которые работают удаленно.

Отметим, ранее сообщалось, что в связи с карантином большинство клубов из ТОП-5 чемпионатов потеряют от 50 до 150 миллионов евро.