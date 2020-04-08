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Футбол

Севилья на 70% урезала зарплаты своим игрокам и персоналу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Севилья

Ещё один испанский гранд в свете карантина и грядущих больших финансовых потерь вынужден идти на непопулярные меры.

Следом за каталонской “Барселоной”, которая урезала зарплаты своим игрокам на 70%, о снижении оклада заявила также “Севилья”, о чем вещает официальный сайт клуба. Руководство андалузского клуба сумело достигнуть договоренности о снижении зарплаты игрокам, тренерам и персоналу на 70%. Полный оклад продолжат получать лишь те работники, которые работают удаленно.

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Отметим, ранее сообщалось, что в связи с карантином большинство клубов из ТОП-5 чемпионатов потеряют от 50 до 150 миллионов евро.

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Тэги: БарселонакарантинСевилья
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