США: Россия купила право проведения ЧМ-2018

Министерство юстиции США выступило с резонансным заявлением. Сообщает сайт EURO.com.ua

В ней говорится о том, что членам исполкома ФИФА были выплачены взятки для голосов за Россию и Катар при выборе стран-хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго был подкуплен Россией. Речь о 5 млн долл. Также взятку в размере 1 миллиона предложили Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы.

Платежи осуществлялись через подставные оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. В 2015 году Уорнеру пожизненно запретили ведения деятельности, связанной с футболом.