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Футбол

США: Россия купила право проведения ЧМ-2018

Евгений НикитюкНет комментариев
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Министерство юстиции США выступило с резонансным заявлением. Сообщает сайт EURO.com.ua

В ней говорится о том, что членам исполкома ФИФА были выплачены взятки для голосов за Россию и Катар при выборе стран-хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго был подкуплен Россией. Речь о 5 млн долл. Также взятку в размере 1 миллиона предложили Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы.

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Платежи осуществлялись через подставные оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. В 2015 году Уорнеру пожизненно запретили ведения деятельности, связанной с футболом.

Источник: sportanalytic.com
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