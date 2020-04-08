Среда, 8 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболУниверсал “Динамо”: Домашние тренировки никто не контролирует
Футбол

Универсал “Динамо”: Домашние тренировки никто не контролирует

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Защитник “Динамо” и сборной Украины Александр Караваев рассказал о занятиях в условиях карантина. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Конечно, больше тянет ехать на базу, на свежем воздухе заниматься приятнее. К тому же, на тренировочных полях кроме беговой работы можно выполнять индивидуальные упражнения с мячом.

У нас есть GPS-датчики и пульсометри, они фиксируют нашу беговую работу на базе. А выполнение домашних упражнений не проверяется, это уже профессионализм каждого. Но каждый футболист делает их в первую очередь для себя, для поддержания своей формы, а не для кого-то. Поэтому я уверен, что все ответственно выполняют задания. Более того, каждый игрок еще и выполняет дополнительную индивидуальную работу по своей программе”, – пояснил Караваев.

Читайте также:  Хавбек "Леганеса": Со временем Лунин станет основным в "Реале"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Караваев: Будем говорить с “Динамо” о врезку зарплаты

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Известнейший экс-защитник сборной Норвегии попал в ДТП

Радек Витек
Манчестер Юнайтед подписал 16-летнего вратаря из Чехии

Джимми Гривз
Легенда Тоттенхэма и сборной Англии госпитализирована в больницу

Севилья
Севилья на 70% урезала зарплаты своим игрокам и персоналу

Лукас Торрейра
Милан готов расщедриться на трансфер Лукаса Торрейры

Закрыть