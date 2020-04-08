Универсал “Динамо”: Домашние тренировки никто не контролирует

Защитник “Динамо” и сборной Украины Александр Караваев рассказал о занятиях в условиях карантина. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Конечно, больше тянет ехать на базу, на свежем воздухе заниматься приятнее. К тому же, на тренировочных полях кроме беговой работы можно выполнять индивидуальные упражнения с мячом.

У нас есть GPS-датчики и пульсометри, они фиксируют нашу беговую работу на базе. А выполнение домашних упражнений не проверяется, это уже профессионализм каждого. Но каждый футболист делает их в первую очередь для себя, для поддержания своей формы, а не для кого-то. Поэтому я уверен, что все ответственно выполняют задания. Более того, каждый игрок еще и выполняет дополнительную индивидуальную работу по своей программе”, – пояснил Караваев.

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