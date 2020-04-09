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Футбол

Хачериди вчера сыграл впервые за полтора года

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Хачериди

Сумасшедшая пауза без матчей одного из лучших защитников Украины последнего десятилетия Евгения Хачериди наконец-то закончилась.

Вчера бывший защитник киевского “Динамо” провел свой первый поединок за новую команду “Динамо-Брест”. В матче против солигорского “Шахтера”, который возглавляет Юрий Вернидуб, 32-летний футболист вышел в стартовом составе. Это появление стало для него первым за последние 475 дней. Предыдущий свой матч он провел 20 декабря 2018 года, когда играл за “ПАОК”.

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Отметим”, “Динамо-Брест” матч против солигорского “Шахтера” выиграл со счетом 2:0, причем Александр Нойок отличился голом, а Артем Милевский результативной передачей.

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Тэги: Динамо-БрестЕвгений ХачеридиШахтер Солигорск
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