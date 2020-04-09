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Футбол

Матвиенко: Заниматься дома очень сложно

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Шахтера” Николай Матвиенко сказал, как тренируется на карантине. Сообщает сайт EURO.com.ua

“До домашних тренировок сложно адаптироваться, если честно. Но мы не в силах повлиять на ситуацию. Каждый человек должен соблюдать правила, чтобы эпидемия закончилась как можно быстрее. Мы всей семьей сидим дома, пока других вариантов нет. Думаю, карантин – правильное решение, хотя многим людям он и не нравится.

Соскучился за футболом и за одноклубниками, не хватает нашей веселой атмосферы: шуток и приколов всяких. Заниматься дома гораздо сложнее, но с мотивацией проблем нет. Тренировки и матчи могут начаться в любой момент, и мы должны быть максимально готовы к любому развитию событий. – Много ребят на период карантина придумали себе новые хобби: изучение языков, книги, кулинария. Чем ты занимаешься? –

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У нас растет дочь Мария, которой только семь месяцев, поэтому придумать себе хобби сложно. Все свободное время вместе с женой проводим, воспитывая ребенка”, – заявил Матвиенко.

Источник: sportanalytic.com
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