Между лидером Десны и руководством клуба назревает конфликт

Лучший бомбардир черниговской “Десны” Александр Филипов выступил против снижения заработной платы игрокам на период карантина.

Несмотря на то, что игроки уже почти месяц находятся в отпуске, по мнению форварда, клубы обязаны платить им заработную плату в полном объеме.

«Мы сейчас не работаем. Но это не значит, что мы должны отказаться от денег, о которых договорились с клубами, когда подписывали контракты. Мы не виноваты, что в мире пандемия. Жить за что-то надо. И мы готовы к переговорам с руководителями».

В нынешнем сезоне на счету форварда тринадцать результативных ударов, недавно он подписал с “Десной” новое соглашение.