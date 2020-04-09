Четверг, 9 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболШальке рассчитывает продлить аренду защитника Барселоны
Футбол

Шальке рассчитывает продлить аренду защитника Барселоны

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Жан-Клер Тодибо

Успешная игра молодого французского защитника Жан-Клера Тодибо в составе гельзеркирхенского “Шальке” заставляет руководство клуба задуматься над продлением арендного соглашения с молодым игроком.

Как сообщает Sport.es, в ближайшее время представители “Шальке” проведут переговоры с “Барселоной” о продлении срока арендного соглашения. Изначально клуб был и вовсе готов выкупить все права на игрока за 25 миллионов, но в связи с коронавирусом, от подобной идеи пришлось отказаться.

Читайте также:  Гвардиола: Уже купил квартиру в Украине

Отметим, ранее сообщалось, что на Тодибо претендует ряд других европейских клубов, что может стать серьезной преградой для “Шальке” оставить игрока у себя.

загрузка...
Тэги: БарселонаЖан-Клер ТодибоШальке
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 + шесть =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Евгений Хачериди
Хачериди вчера сыграл впервые за полтора года

Виллиан
Барселона отказалась от идеи приглашать Виллиана

Пауло Дибала
Ювентус договорился по новому контракту с Дибалой

Вацко: Мы подходили к Евро в хороших кондициях

Матвиенко: Заниматься дома очень сложно

Закрыть