Шальке рассчитывает продлить аренду защитника Барселоны

Успешная игра молодого французского защитника Жан-Клера Тодибо в составе гельзеркирхенского “Шальке” заставляет руководство клуба задуматься над продлением арендного соглашения с молодым игроком.

Как сообщает Sport.es, в ближайшее время представители “Шальке” проведут переговоры с “Барселоной” о продлении срока арендного соглашения. Изначально клуб был и вовсе готов выкупить все права на игрока за 25 миллионов, но в связи с коронавирусом, от подобной идеи пришлось отказаться.

Отметим, ранее сообщалось, что на Тодибо претендует ряд других европейских клубов, что может стать серьезной преградой для “Шальке” оставить игрока у себя.