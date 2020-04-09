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Футбол

Сидорчук назвал тройку главных талантов Динамо по его мнению

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Сидорчук

Один из старожилов киевского “Динамо” Сергей Сидорчук стал героем очередного выпуска Ютуб-канала Трендец.

Одним из вопросов, который был задан капитану столичного клуба, кто по его мнению является главным талантом “Динамо”.

«Топ-3 самых талантливых футболистов «Динамо»? Давай исключим Цыганкова, Миколенко и Шапаренко, которые уже давно играют. Я думаю, что Денис Попов будет хорошим игроком. Также мне нравится Сергей Булеца. Есть и в дубле неплохие ребята… А можно я на третье место поставлю сразу двоих? Это полузащитник Владимир Бражко и защитник Богдан Билошевский». 

Отметим, Денис Попов в нынешнем сезоне начал играть в составе “Динамо”, Сергей Булеца на правах аренды выступает за СК “Днепр-1”. Владимир Бражко и Богдан Билошевский являются игроками молодежной команды клуба.

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Тэги: Богдан БилошевскийДинамоСергей БулецаСергей Сидорчук
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