Скандалист “Динамо”: нельзя говорить, что перенос Евро – это хорошо

Дисквалифицирован динамовец Артем Беседин рассказал о переносе Евро-2020. Сообщает сайт EURO.com.ua

“О чем я только не думал в этой ситуации. Говорить, что это хорошо, будет неправильно. Просто надо стараться какой-то позитив найти.

Можно сказать: для меня плохо, что именно через такую ситуацию это все произошло. Надеюсь, все поскорее разрешится. Все будут живы-здоровы. Футбол вернется в Украину. И во всем мире все тоже будет продолжаться”, – говорит Беседин.

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