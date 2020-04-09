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Футбол

Вацко: Мы подходили к Евро в хороших кондициях

Евгений НикитюкНет комментариев
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Футбольный журналист Виктор Вацко сказал, как повлияет перенос Евро-2020 на следующий год. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мы имеем возрастной момент. А сейчас тот футбол, который мы видели в исполнении нашей сборной… Крутой, зрелый, сбалансированный, правильный, качественный футбол. Каким он будет в следующем году, тут приходится гадать.

Да, была проблема у Ярмоленко. Рома Яремчук только начинает серьезное восстановление. Мы знали, игровой тонус у тех или иных игроков. И на данный момент в обоймы все было окей. Мне кажется, что до этого чемпионата мы оказались бы в очень неплохих игровых кондициях с сильной психологией.

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Что будет в 2021 году, мы не знаем. Кто будет получать игровую практику, кто будет жив-здоров. Поэтому я считаю, что сейчас чемпионат Европы был бы для нашей сборной на времени”, – сказал Вацко в выпуске “Цыганык LIVE”.

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Источник: sportanalytic.com
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