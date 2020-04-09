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Футбол

Жуниор Мораес может покинуть Шахтер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жуниор Мораес

Лучший бомбардир донецкого “Шахтера” последних сезонов Жуниор Мораес рассматривает варианты с возвращением на историческую родину.

Несмотря на то, что в Украине 33-летний форвард получил гражданство и является ключевым игроком “Шахтера”, в планах футболиста возвращение в Бразилию, о чем он сообщил в интервью Esporte Interativo.

“Это правда, что я хочу вернуться в Сантос. Я скучаю по игре в Бразилии”, — заявил Жуниор Мораес.

Напомним, в чемпионате Украины Жуниор Мораес выступает с 2012 года, за это время успел поиграть в донецком “Металлурге”, “Динамо” и “Шахтере”. В общей сложности он забил в УПЛ 89 голов, в составе сборной Украины на его счету пять матчей.

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Тэги: Жуниор МораесСантосШахтер
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