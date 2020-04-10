Британские СМИ: Рединг нацелился на Де Пену

Успешная игра уругвайского полузащитника киевского “Динамо” Карлоса Де Пены не осталась без внимания клубов чемпионата Англии.

Как сообщает Динамомания, ссылаясь на британское издание Telematik, большой интерес в услугах уругвайского вингера проявляет клуб второго по силе дивизиона Англии “Рединг”. Учитывая тот факт, что контракт Де Пены истекает летом следующего года, английский клуб рассчитывает подписать игрока по дешевке.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Карлоса Де Пены 27 матчей в составе “Динамо” во всех турнирах, пять забитых голов и три результативные передачи. Год назад уругвайский вингер перешел в киевский клуб бесплатно, на правах свободного агента.

Ранее Де Пена уже играл в Англии, когда защищал цвета “Мидлсбро”.