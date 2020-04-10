Пятница, 10 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболБританские СМИ: Рединг нацелился на Де Пену
Футбол

Британские СМИ: Рединг нацелился на Де Пену

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Карлос Де Пена

Успешная игра уругвайского полузащитника киевского “Динамо” Карлоса Де Пены не осталась без внимания клубов чемпионата Англии.

Как сообщает Динамомания, ссылаясь на британское издание Telematik, большой интерес в услугах уругвайского вингера проявляет клуб второго по силе дивизиона Англии “Рединг”. Учитывая тот факт, что контракт Де Пены истекает летом следующего года, английский клуб рассчитывает подписать игрока по дешевке.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Карлоса Де Пены 27 матчей в составе “Динамо” во всех турнирах, пять забитых голов и три результативные передачи. Год назад уругвайский вингер перешел в киевский клуб бесплатно, на правах свободного агента.

Читайте также:  Официально: Николай Квасный - игрок Ингульца

Ранее Де Пена уже играл в Англии, когда защищал цвета “Мидлсбро”.

загрузка...
Тэги: главноеДинамоКарлос Де ПенаРединг
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − 12 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Виталий Миколенко
Два диаманта Динамо под прицелом Наполи

Виктор Коваленко
Рома продолжает интересоваться Коваленко

В Испании российский футболист нарушил карантин

Вацко: Динамо предлагало Мораеса Локомотиву

Вест Хэм остался должен по трансферу Ярмоленко

Закрыть