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Футбол

“Динамо” хотело продать форварда в московский клуб

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-нападающий “Динамо” Жуниор Мораес имел шанс оказаться в московском “Локомотиве”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом в эфире собственного ютуб-канала рассказал известный комментатор Виктор Вацко.

“Я знаю, что “Локомотиву” предлагали купить его. У него контракт заканчивался, и он не нужен был. Кажется, цифра в € 5 миллионов была заряжена. Но “Локомотив” отказался”, – сказал Вацко.

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Добавим, после завершения контракта с “Динамо” летом 2018 года Мораес на правах свободного агента перешел в донецкий “Шахтер”.

Источник: sportanalytic.com
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