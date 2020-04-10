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Футбол

Два диаманта Динамо под прицелом Наполи

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Миколенко

Отличная игра молодых талантов киевского “Динамо” Виталия Миколенко и Дениса Попова привлекла к игрокам внимание одной из лучших команд Италии последних лет неаполитанского “Наполи”.

По информации areanapoli.it, скауты партенопеи очень серьезно следят за левым защитником “Динамо”. В ситуации с Поповым, молодой центральный защитник пока входит лишь в лонг-лист “партенопеи”.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Виталия Миколенко 19 матчей в чемпионате Украины, два гола и пять результативных передач. Денис Попов принял участие в 11 матчах и забил один гол.

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Тэги: Виталий МиколенкоглавноеДенис ПоповДинамоНаполи
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