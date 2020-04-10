Экс-капитан “Динамо”: Песня про Путина вылезла нам боком

Украинский защитник “Різеспора” Николай Морозюк вспомнил, как вместе с игроками донецкого “Металлурга” в 2014 году исполнил песню “Путин – х*ло”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мы играли товарищеский матч на сборах в Австрии. Обыграли “Терек” 4:1 или 3:1, я еще с центра поля вратарю забил за воротник, но дело не в том. Потом у нас были выходные. Мы вечером сели попеть. Вот так и спели.

Спели неплохо, нам немного боком вылезла эта песня. Как всем, так и мне в частности. В то время это было модно. Люди на трибунах могут такое петь, а нам, получается, нельзя было петь.

Я ни о чем не жалею. Чего мне жалеть? Реально, это был хит, почему бы не спеть? Когда “Руки Вверх” были популярны, тоже ведь все пели. Все пели – и я пел”, – сказал Морозюк.

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