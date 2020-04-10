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Футбол

Эксперт: Мораес не нужен сборной Украины

Евгений НикитюкНет комментариев
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Известный комментатор Дмитрий Джулай поделился мыслями относительно натурализации игроков для сборной Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

Я мог бы еще понять причины натурализации Марлоса. Я не понимаю причину натурализации футболиста легкого поведения (Жуниора Мораеса – прим.). Потому что у нас есть сейчас Яремчук, есть другие нападающие, которые могут и должны играть в сборной. Вот так.

В Борячука гораздо больше оснований играть за национальную сборную Украины. У Эдмара были все основания играть за сборную, потому что совсем другие были обстоятельства.

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Но нужно понимать, что натуралізують футболистов клубы, чтобы не было проблем с лимитом на легионеров”, – сказал Джулай в эфире ютуб-канала “ВацкоLive”.

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Источник: sportanalytic.com
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