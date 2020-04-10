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Известный испанец может возглавить Милан

Андрей ОгородникНет комментариев
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Унаи Эмери

Бывший тренер лондонского “Арсенала” Унаи Эмери в ближайшем будущем может перебраться в чемпионат Италии.

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 48-летний испанский специалист рассматривается “Миланом” в числе главных претендентов на должность главного тренера клуба. Среди других тренеров называли также Марселиньо, но тот уже успел отказаться от работы в Италии.

Напомним, Унаи Эмери за свою карьеру успел поработать в Испании, России, Франции и Англии. Тренеру трижды удавалось выиграть Лигу Европы, также в его активе чемпионство в Франции с “ПСЖ”.

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Тэги: АрсеналМиланУнаи Эмери
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