Известный испанец может возглавить Милан

Бывший тренер лондонского “Арсенала” Унаи Эмери в ближайшем будущем может перебраться в чемпионат Италии.

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 48-летний испанский специалист рассматривается “Миланом” в числе главных претендентов на должность главного тренера клуба. Среди других тренеров называли также Марселиньо, но тот уже успел отказаться от работы в Италии.

Напомним, Унаи Эмери за свою карьеру успел поработать в Испании, России, Франции и Англии. Тренеру трижды удавалось выиграть Лигу Европы, также в его активе чемпионство в Франции с “ПСЖ”.