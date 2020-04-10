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Футбол

Жена Малиновского: На улицах Бергамо нет людей

Евгений НикитюкНет комментариев
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Жена украинского хавбека “Аталанты” Руслана Малиновского Роксана рассказала ситуацию в итальянском Бергамо. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Вышли к врачу и обратно, в этой маске невозможно дышать, в гору идти сложно. Людей нет, машин практически тоже. Мне было очень странно идти по асфальту.

У нас педиатры принимают отдельно, это не общая больница, больных деток сейчас вообще не принимают. Мы были одни, врачи все в экипировке по полной программе”, – написала Роксана в інстаграмі.

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Добавим, город Бергамо больше всего из итальянских городов страдает от коронавирус.

Источник: sportanalytic.com
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