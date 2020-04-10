Кравец планирует после окончания карьеры стать тренером

Известный украинский нападающий Артем Кравец в будущем планирует начать карьеру футбольного тренера.

В планах нынешнего форварда “Кайсериспора” прохождение тренерских курсов, для изучения новой специальности.

Я хотел бы еще поиграть года 3-4-5. Но после этого задумываюсь, чтобы пойти в тренерском направлении. Но для этого тоже должны складываться факты, стажировки. Это уже лет через 7, наверное. Но мысли есть. Уверен, если пойду, у меня многое может получиться.