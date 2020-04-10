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Футбол

Кравец планирует после окончания карьеры стать тренером

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кравец

Известный украинский нападающий Артем Кравец в будущем планирует начать карьеру футбольного тренера.

В планах нынешнего форварда “Кайсериспора” прохождение тренерских курсов, для изучения новой специальности.

Я хотел бы еще поиграть года 3-4-5. Но после этого задумываюсь, чтобы пойти в тренерском направлении. Но для этого тоже должны складываться факты, стажировки. Это уже лет через 7, наверное. Но мысли есть. Уверен, если пойду, у меня многое может получиться.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Артема Кравца 11 матчей в чемпионате Турции. Также на счету 30-летнего форварда четыре гола и одна результативная передача.

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Тэги: Артем КравецДинамоКайсериспор
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