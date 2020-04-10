Наполи готов приобрести конкурента Ярмоленко по Вест Хэму

Вероятный уход из команды Хосе Кальехона вынуждает руководство неаполитанского “Наполи” искать варианты потенциальной замены своей звезде.

Как сообщает Corriere dello Sport, среди приоритетных вариантов руководство “партенопеи” рассматривают кандидатуру вингера лондонского “Вест Хэма” Фелипе Андерсона. Возможным переходом бразильца занимается спортивный директор “Наполи” Кристиано Джинтоли.

Отметим, контракт Фелипе Андерсона с “Вест Хэмом” заканчивается через два года. До переезда в Англию бразилец был лидером римского “Лацио”. В лондонском клуба бразилец выступает на позиции, которую также занимает Андрей Ярмоленко.