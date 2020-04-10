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Футбол

Неймару срежут половину заработной платы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Неймар

Звезда французского “ПСЖ” потеряет половину своего оклада, который он получает в своем нынешнем клубе.

Карантин из-за которого все европейские ТОП-клубы потеряли свои доходы, сильно ударит по их финансовому состоянию. В целях экономии, большинство клубов идет на снижение заработных плат своим игрокам, в том числе и “ПСЖ”. Как сообщает французская пресса, парижский гранд намерен снизить зарплату Неймару на 50%, также пойдут на понижение и ряд других игроков. Оклад будут снижать в зависимости от размера зарплаты, чем она выше, тем больше процент.

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Напомним, ранее сообщалось, что из-за карантина “ПСЖ” может потерять свыше 100 миллионов евро. Ведущие каналы Франции уже отказались платить клубу за трансляцию матчей, которые должны были состоятся в апреле.

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Тэги: карантинНеймарПСЖ
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