Неймару срежут половину заработной платы

Звезда французского “ПСЖ” потеряет половину своего оклада, который он получает в своем нынешнем клубе.

Карантин из-за которого все европейские ТОП-клубы потеряли свои доходы, сильно ударит по их финансовому состоянию. В целях экономии, большинство клубов идет на снижение заработных плат своим игрокам, в том числе и “ПСЖ”. Как сообщает французская пресса, парижский гранд намерен снизить зарплату Неймару на 50%, также пойдут на понижение и ряд других игроков. Оклад будут снижать в зависимости от размера зарплаты, чем она выше, тем больше процент.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за карантина “ПСЖ” может потерять свыше 100 миллионов евро. Ведущие каналы Франции уже отказались платить клубу за трансляцию матчей, которые должны были состоятся в апреле.