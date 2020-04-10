Рома продолжает интересоваться Коваленко

Полузащитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Виктор Коваленко летом может отправится покорять чемпионат Италии.

Информацию об интересе к игроку со стороны римской “Ромы” подтвердило итальянское издание Calciomercato. По имеющейся информации, в переходе украинца лично заинтересован главный тренер “волков” Паулу Фонсека, который хорошо знает полузащитника по работе в “Шахтере”. Также клуб прельщает возможность подписать игрока бесплатно, так, как его контракт заканчивается уже летом.

Отметим, в период работы Паулу Фонсеки в “Шахтере”Виктор Коваленко провел 111 матчей, забил 22 гола и сделал три результативные передачи.