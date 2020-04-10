Три игрока “Динамо” приближаются к полному восстановлению

Врач “Динамо” Андрей Шморгун рассказал о восстановлении футболистов киевлян , которые были травмированы перед карантином. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Каргбо и Где Пена сейчас уже занимаются беговой работой согласно своего индивидуального плана.

Также давняя травма голеностопного сустава беспокоит Кендзьору. Он приезжал на базу, делали ему инъекции, также еще к усилению карантина несколько раз проходил на базе физиотерапевтические процедуры, принимал таблетированные препараты.

Также ему желательно было бы пройти мануальную терапию или поработать в тренажерном зале, но из-за карантина пришлось прервать этот процесс, и он продолжил восстановление в домашних условиях. Мы консультировались у профессора Андрея Лябаха в Украине и теперь придерживаемся рекомендаций.

Сейчас состояние Томаша значительно лучше, и скоро ему уже можно будет выполнять беговую работу и приступать к более усиленных тренировок”, – рассказал врач “бело-синих”.

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