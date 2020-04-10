В Испании российский футболист нарушил карантин

Хавбек «Валенсии» Денис Черышев сообщил, что действительно нарушил карантин в Испании, однако сделал это не специально.

По словам российского игрока, он решил заняться пробежкой не разобравшись в ситуации.

«К сожалению, я не разобрался в ситуации. Был уверен, что карантин введен с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице. Из-за незнания пошел бегать. Получается, ошибся, нарушил», — написал футболист на соей странице в одной из соцсетей.

Также он добавил, что «это было точно не специально».